شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة التنمية الأمريكية تشيد ببرامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أشاد نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مكتب الديموقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية روب جنكينز بمشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معربا عن شكره للمملكة على تبرعاتها السخيّة التي قدمتها للأمم المتحدة التي كان آخرها تقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم العمل الإنساني في اليمن.

جاء ذلك لدى اجتماعه مع وفد من البرنامج في واشنطن ضمن لقاءات البرنامج مع مجموعة من الوكالات التنموية والمؤسسات البحثية والمنظمات التعليمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتعريف بمشاريع المملكة التنموية في اليمن، وحرصاً على تطوير آليات التواصل والتعاون مع المنظمات التنموية والجهات الدولية ذات العلاقة.

وترأس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس حسن العطاس.

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل التنموي، كما جرى خلال الاجتماع بحث دور وأهمية التنمية والإعمار في اليمن.