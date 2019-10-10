الربيعة وسفير إيرلندا يبحثان سبل التعاون الإنساني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس (الأربعاء)، سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ميكوي.
وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين المركز وجمهورية إيرلندا في المجالات الإنسانية والإغاثية.
وأثنى السفير الإيرلندي على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة الشعوب والدول المنكوبة في العالم.
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