شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث العلاقات مع السفير الكيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في الوزارة أمس (الأربعاء) سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في الوزارة أمس (الأربعاء) سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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