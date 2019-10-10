وفاة طالبة وإصابة 3 أشخاص بـ«الحجف»

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جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة) توفيت طالبة وأصيب 3 أشخاص (طالبة ومعلمة والسائق) إثر انقلاب المركبة التي تقلهم على طريق مركز الحجف بمحافظة الخرمة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، فيما قدم الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى الخرمة العام لتلقي العلاج اللازم. وأكد مصدر في مستشفى الخرمة العام لـ«الخليج 365» إصابة المعلمة بكسور عدة، وبناء عليه حولت إلى أحد مستشفيات الطائف المتخصصة، في حين لا تزال الطالبة المصابة والسائق يتلقيان العلاج بمستشفى الخرمة، فيما تم إيداع جثمان الطالبة المتوفاة ثلاجة مستشفى الخرمة، إذ تقررت الصلاة عليها بعد صلاة عصر الأربعاء بأحد مساجد الخرمة.

توفيت طالبة وأصيب 3 أشخاص (طالبة ومعلمة والسائق) إثر انقلاب المركبة التي تقلهم على طريق مركز الحجف بمحافظة الخرمة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، فيما قدم الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى الخرمة العام لتلقي العلاج اللازم. وأكد مصدر في مستشفى الخرمة العام لـ«الخليج 365» إصابة المعلمة بكسور عدة، وبناء عليه حولت إلى أحد مستشفيات الطائف المتخصصة، في حين لا تزال الطالبة المصابة والسائق يتلقيان العلاج بمستشفى الخرمة، فيما تم إيداع جثمان الطالبة المتوفاة ثلاجة مستشفى الخرمة، إذ تقررت الصلاة عليها بعد صلاة عصر الأربعاء بأحد مساجد الخرمة.

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