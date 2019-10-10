شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

طالب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، الجهات المختصة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، بالسعي نحو تحقيق المزيد من الآمال المعقودة تجاه تطوير خدمات الحج إلى المستوى الذي يتمناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مؤكدا أن هناك العديد من النجاحات التي حققت.

وشدد لدى تدشينه أمس (الأربعاء) «حلقة نقاش الحج» في موسمها الرابع التي تأتي استعداداً لموسم حج العام الحالي 1441، أن خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد، وقال «الجميع في هذه البلاد في رقبته أمانة تحتم عليه أن يوفر الخدمات لضيوف الرحمن، حيث شرفنا الله باستضافتهم، وأن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان».

وسأل الأمير خالد الفيصل، الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للنهوض بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى المكانة التي تستحقها فبالإرادة والإدارة تتحقق الصدارة.

من جهته، أشاد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بتضافر جهود منظومة متكاملة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في موسم حج العام الماضي، ليخرج بنجاح شهده العالم.

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وبين وزير الحج، أن منصات الحج الذكي والمشاريع التقنية الخاصة بإدارة عمليات النقل، وإدارة الحشود كان لها دور كبير في راحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة تعاون ومشاركة جهات حكومية مختلفة ساهمت في تطوير الخدمات وتحسين الأداء، وإزالة المعوقات، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لمناقشة المبادرات التي ستساهم في تقديم المزيد من التسهيلات لضيوف الرحمن.

وأعرب عن شكره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والمتابعة الدؤوبة من رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولكل من أسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال موسم العام المنصرم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في كلمته «إن حلقة نقاش الحج في عامها الرابع تؤكد النهج الذي اتخذته لجنة الحج المركزية بالتخطيط والاستعداد المبكر لموسم الحج فور انتهاء الموسم الماضي».

وقال «لكي يتواصل النجاح وتستمر الإنجازات فلا بد من العمل الدؤوب والتطوير المستمر، وتكريس كل ما تحقق من نجاحات ومعالجة ما قد يكون من ملاحظات»

وفي الختام كرّم الأمير خالد الفيصل الرعاة، ثم انطلقت جلسات الحلقة التي ناقشت خدمات الإسكان، والنقل، والإعاشة، والاستقبال، والمغادرة، والخدمات، والمرافق.