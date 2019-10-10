شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: المواطن محور اهتمامنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شدد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على أهمية استمرار التواصل الفعال مع المواطنين.

وقال: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، والأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدا بجهود المجلس البلدي في العاصمة الرياض وأنشطته المتعددة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

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وقدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي شرحا عن نتائج لقاءات المجلس مع المواطنين للاطلاع على حاجات الأحياء السكنية وواقع الخدمات فيها، وعرض كتيبات «عين المواطن»، والحملة التوعوية «معاً نطور»، التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين، إضافة إلى تقديم كتيب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول من 2019، وتقرير عن ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين حول ذلك.

من جهة ثانية، اطلع أمير منطقة الرياض على شهادة الجودة (آيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض، كما دشن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، أمس، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض مساعد بن عبدالمحسن السيف، بمناسبة تعيينه في منصبه.