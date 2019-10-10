"إعمار اليمن" يلتقي الوكالات التنموية والبنك الدولي والمؤسسات البحثية في واشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدة اجتماعات ولقاءات مع مجموعة من الوكالات التنموية والمؤسسات البحثية والمنظمات التعليمية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن النشاط الذي يقوم به البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بمشاريع المملكة التنموية في اليمن.

ورأس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس حسن العطاس، فيما تأتي هذه الاجتماعات ضمن النشاط التعريفي الذي يقوم به وفد البرنامج، لإبرز جهود المملكة التنموية في اليمن، وحرصاً على تطوير اَليات التواصل والتعاون مع المنظمات التنموية والجهات الدولية ذات العلاقة.

وانطلق أول أنشطة البرنامج بعقد اجتماع مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي مثلها خلال الاجتماع نائب مساعد مدير الوكالة في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية "روب جنكينز "، ونائب مساعد المدير في مكتب الوكالة للشرق الأوسط "جيسن فولي".

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل التنموي، كما جرى خلال الاجتماع بحث دور وأهمية التنمية والإعمار في اليمن.

واستعرض وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استراتيجية تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار وفق احتياجات المجتمعات المحلية.

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وأشاد نائب مساعد مدير الوكالة في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية روب جنكينز، بمشاريع البرنامج التنموية، مثنياً على تواجد البرنامج الفعّال داخل المحافظات اليمنية.

وأعرب "جنكينز" عن شكره للمملكة على تبرعاتها السخيّة التي قدمتها للأمم المتحدة، والتي كان آخرها تقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم العمل الإنساني في اليمن.

كما قام وفد البرنامج بعقد اجتماع مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ممثلا برئيس المعهد الدكتور بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط، وجيرالد فيرستين، الخبير بمعهد الشرق الأوسط، وألين كيسويتر الباحث في معهد الشرق الأوسط، وذلك في إطار التعريف بالبرنامج وبحث سبل التعاون لتعزيز العمل التنموي في اليمن.

والتقى وفد البرنامج بمسؤولين في البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركّز اللقاء على تفعيل العمل المشترك مع المنظمات الدولية في اليمن، وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجيات ومشاريع البرنامج في اليمن، وتم الحديث عن القطاعات التي يدعمها البرنامج، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار، وتوفير فرص العمل في المحافظات اليمنية.

واجتمع الوفد السعودي مع مسؤولي شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ونوقش خلال الاجتماع مشاريع البرنامج في التنمية والإعمار في كافة القطاعات الرئيسية، وبحثا الجانبان سبل التعاون المشترك لتحسين جودة الحياة اليومية لدى المجتمعات المحلية في اليمن.

كما التقى وفد البرنامج رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الدكتور جون انثوني وعضو المجلس السيد عباس الداهوك وبنائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال السيد بات مانسينو، وتمّت مباحثة سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية والإعمار في اليمن.

وعقد وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماعاً مع سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الدكتور أحمد بن مبارك بمقر السفارة في العاصمة واشنطن، وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج داخل اليمن في مختلف القطاعات الحيوية، إضافةً لبحث تعزيز العلاقة بين البرنامج والسفارة.