السعودية | عسير.. تكريم فريق طبي أجرى عملية نادرة لمسنة سورية

شكرا لقرائتكم عسير.. تكريم فريق طبي أجرى عملية نادرة لمسنة سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بالمجلس العام في الإمارة الأربعاء، المدير التنفيذي لأحد المستشفيات بعسير وفريقاً طبياً بعد إجراء عملية جراحية نادرة لمسنة سورية زائرة السعودية.

وقدم الأمير تركي بن طلال شهادات شكر وتقدير للفريق الطبي من استشاريين وأخصائيين وطاقم التمريض والأخصائية النفسية والخدمة المجتمعية بالمستشفى نظير جهودهم وتميزهم.

يذكر أن المسنة السورية قدمت من تركيا وهي تعاني من مرض باركنسون (شلل الرعاش)، وعانت الكثير بعد تنقلها بين المستشفيات لإيجاد علاج لحالتها نظراً لصعوبة وندرة علاج هذا المرض.

وعند مراجعتها المستشفى بعد قدومها إلى السعودية، كانت غير قادرة على تأدية الحركات اليسيرة. وبعد إجراء عملية التحفيز العميق للمخ، تحسنت حالتها بشكل ملحوظ وهي الآن قادرة على الحركة والمشي بكل سهولة.