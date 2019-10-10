محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماع يتم عقده في مسقط يدشن خلاله حزمة مبادرات وفعاليات يجتمع، غداً الخميس 10 أكتوبر، مسؤولو السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً بمسقط؛ لمناقشة المقترحات باختيار بتسمية واختيار عاصمة السياحة الخليجية كل عام لتصبح عاصمة للسياحة الخليجية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية فإن جدة والخبر مرشحتان لنيل اللقب من السعودية، كما سيتم تدشين برنامج للمبادرات والفعاليات التي تعزز الانتماء والمواطنة بعنوان "عيش الخليج"، وتنظيم معرض سنوي للحرف والصناعات اليدوية، والتصور الخاص بإنشاء جمعية خليجية تعنى بالحرف والصناعات التقليدية. غداً إعلان عاصمة السياحة الخليجية.. هذه مدن المملكة المرشحة خالد خليل الخليج 365 2019-10-09 يجتمع، غداً الخميس 10 أكتوبر، مسؤولو السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً بمسقط؛ لمناقشة المقترحات باختيار بتسمية واختيار عاصمة السياحة الخليجية كل عام لتصبح عاصمة للسياحة الخليجية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية فإن جدة والخبر مرشحتان لنيل اللقب من السعودية، كما سيتم تدشين برنامج للمبادرات والفعاليات التي تعزز الانتماء والمواطنة بعنوان "عيش الخليج"، وتنظيم معرض سنوي للحرف والصناعات اليدوية، والتصور الخاص بإنشاء جمعية خليجية تعنى بالحرف والصناعات التقليدية. Advertisements 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 05:54 PM خلال اجتماع يتم عقده في مسقط يدشن خلاله حزمة مبادرات وفعاليات خلال اجتماع يتم عقده في مسقط يدشن خلاله حزمة مبادرات وفعاليات يجتمع، غداً الخميس 10 أكتوبر، مسؤولو السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً بمسقط؛ لمناقشة المقترحات باختيار بتسمية واختيار عاصمة السياحة الخليجية كل عام لتصبح عاصمة للسياحة الخليجية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية فإن جدة والخبر مرشحتان لنيل اللقب من السعودية، كما سيتم تدشين برنامج للمبادرات والفعاليات التي تعزز الانتماء والمواطنة بعنوان "عيش الخليج"، وتنظيم معرض سنوي للحرف والصناعات اليدوية، والتصور الخاص بإنشاء جمعية خليجية تعنى بالحرف والصناعات التقليدية. ، غداً إعلان عاصمة السياحة الخليجية.. هذه مدن المملكة المرشحة ،

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