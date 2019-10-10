موعد إيداع دفعة المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441هـ وشروط الحصول عليها

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة عن موعد إيداع دفعة المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441هـ، وتعتبر المساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبالغ مالية تقوم الحكومة السعودية بتقديمها للأسر محدودة الدخل لكي تساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، ولكن يتم صرف هذه المساعدات للأشخاص الذين تتوافر بهم شروط المساعدة والتي سوف نعلن عنها في هذا المقال.

موعد إيداع دفعة المساعدة المقطوعة لشهر صفر

لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد الخاص بإيداع دفعة المساعدة المقطوعة الخاصة بشهر صفر لهذا العام 1441هـ، حيث لا يوجد موعد محدد للمساعدات المقطوعة، وعند تحديد الموعد يتم الإعلان عنها عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقوم الأسر بالاستعلام عن هذه الدفعات من خلال الموقع للتأكد من موعدها وموعد صرفها أيضاً.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان 1441

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط: أن يكون المواطن المتقدم على هذه المساعدات عمره لا يقل عن 35 عام، ويشترط ألا يكون هذا الشخص موجود بأي معاش أو ضمان اجتماعي، وأن يكون دخله الشهري متوسط أو منخفض، ويجب أن يكون من الأسر التي دخلها محدود ولا تتمكن من توفير كافة احتياجاتها، فعلى سبيل المثال الأيتام والأرامل والأسر التي يغيب عنها عائلها، أو للأشخاص الذين يعانون من وجود عجز سواء كانت مؤقت أو دائم.