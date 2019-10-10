بوابة جدارة تتيح التقديم على وظائف وزارة الحج الإدارية للرجال والنساء

تداولت وسائل الإعلام المختلفة في المملكة العربية السعودية، إعلان يفيد بوجود مجموعة من وظائف وزارة الحج والعمرة عبر بوابة جدارة، والتي يتاح التقديم عليها في العام الجاري 2019/ 1441، مع تحديد فترة معينة للتقدم للوظائف من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، مع العلم أن هناك مجموعة كبيرة من التخصصات المتاحة في هذه الوظائف، ومنها تخصص إدارة الأعمال الدولية، تقنية هندسة الحاسب الآلي، إدارة المشروعات، هندسة البرمجيات، القانون، نظم معلومات الأمن السيبراني، الأساليب الكمية، العلوم الإدارية، بحوث العمليات، الإحصاء، التحري الرقمي.

موعد التقديم على وظائف وزارة الحج الادارية والتقنية 1441

قامت إدارة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحج والعمرة، ومن خلال التعاون الذ تم بينها وبين وزارة الخدمة المدنية، بالإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها للجنسين وعددهم 21، مع التأكيد على سرعة التقديم نظراً لأن الفترة المحددة لذلك هي مؤقتة، وتبدأ في يوم الأول من أكتوبر 2019/ الثاني من صفر 1441، وتستمر لمدة 5 أيام فقط، لتنتهي في 5 أكتوبر 2019/ 6 صفر 1441، مع العلم أن التقديم على تلك الوظائف يتم من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، التابعة لوزارة الخدمة المدنية.

رابط نظام جدارة الخدمة المدنية للتسجيل في وظائف الحج والعمرة 1441

على كل من يرغب في التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1441، من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، الدخول على رابط نظام جدارة الإلكتروني، مع مراعاة سرعة التقديم نظراً لمحدودية الوقت، كما يرجى من الراغبين في التقديم أن يقوموا بقراءة جميع التخصصات والشروط المطلوبة، ومراعاة مطابقتها لهم.