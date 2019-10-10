“الخطيب” يزور معهداً فرنسياً لفنون الطهي.. ويلتقي 30 شاباً وفتاة سعوديين يدرسون به

زار رئيس هيئة السياحة رئيس لجنة برنامج جودة الحياة، أحمد الخطيب، معهد “لو كوردون بلو” العالمي المتخصص في برامج فنون الطهي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتقى بعدد من المبتعثين الذين يدرسون في المعهد. وأوضح الخطيب أن الخطوة تأتي ضمن مبادرات قطاع الترويح تحت برنامج جودة الحياة بالتعاون مع (مسك) لدعم القطاع وتمكين الكوادر السعودية من العمل فيه وفق أفضل المعايير العالمية، مبينًا أن الترويج للمطاعم من القطاعات المهمة لجودة الحياة التي تشهد نمواً متسارعاُ في المملكة.

وأضاف أن المطاعم من الفرص الهامة أمام الشباب والفتيات السعوديين للنهوض بقطاع الترويح والاستثمار فيه، مع جذب مطاعم عالمية للمملكة، وفتح التأشيرة السياحية للزائرين، ما يزيد الحاجة لتقديم خدمات عالمية عالية الجودة، مع تطوير وزارة الثقافة وتصديرها للمطبخ السعودي للعالمية. وأشار إلى أن تقديم 30 منحة للسعوديين للتعلم في معهد “لو كوردون بلو” العالمي لفنون الطهي خطوة أولى لخطوات متلاحقة يقوم بها البرنامج لدعم الشباب للدخول في قطاعات جديدة واعدة، ما يوفر فرصا وظيفية، ويزيد من العائد الاقتصادي للقطاع، والعاملين فيه. وخلال الزيارة، التقى “الخطيب” بكبير الطهاة في المعهد الشيف إيريك بريفاد، والمبتعثين السعوديين الدارسين، حيث يعمل المعهد على تدريب المبتعثين على إتقان أساليب الطهي، والإدارة اليومية، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء، وغيرها من مقومات النجاح. يُذكر أن برنامج جودة الحياة بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) قد قدم 30 منحة لـ 30 شابًا وفتاة سعوديين للدراسة في المعهد العالمي في فرنسا ضمن مبادرة “تقديم مناهج تعليمية للمواطنين السعوديين”.