إطلاق نظام “سفير2” للطلاب المبتعثين.. بـ 58 خدمة ذاتية من أصل 88 خدمة

أطلقت وزارة التعليم نظام “سفير 2” لتقديم 58 خدمة ذاتية من أصل 88 خدمة، وذلك لتحقيق الأهداف وتعزيز الحوكمة وضبط الجودة ورفع مستوى الخِدْمات المقدمة للمبتعثين. ويهدف “سفير 2” إلى توحيد الخِدْمات وارتباط الإجراءات والتي جرى تقليصها بنسبة 60٪ مقارنة بالنظام الإلكتروني السابق، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وكذلك تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال وجود مشرف إلكتروني.

ويقدم النظام 88 خدمة، منها 58 خدمة ذاتية كليا لا تحتاج للتدخل البشري و16 خدمة أكاديمية و14 خدمة غير أكاديمية مؤتمتة جزئيًا وتحتاج للتحقق البشري، كما يقدم النظام تطبيقا للأجهزة الذكية من خلال نظام “IOS ” وكذلك نظام الأندرويد، لاستخدام جميع الخِدْمات من خلاله. كما يقدم خاصية الخط الزمني للطلبة المبتعثين، حيث يمكنهم رؤية مسيرة الطلبات والإجراءات بشكل واضح، وخاصية مؤشرات أداء للطالب، وكذلك تقارير إلكترونية يتم استخراجها بشكل مباشر. ومن مميزات هذا النظام تفعيل الـ Chat Bot وكذلك قاعدة المعرفة والتنبيهات والإرشادات الآلية وميزة التغذية العائدة من التقييم، يأتي ذلك في سياق عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة التعليم في جوانب الحكومة والجودة وضبط الأداء.