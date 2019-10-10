بالصور: ما هو المطعم الأغلى بالعالم المُشارك في موسم الرياض؟

يعتبر مطعم Sublimotion المُشارك في فعاليات الرياض، من أغلى المطاعم في العالم وهو مقصد لمحبي الرفاهية والفخامة. تم افتتاح مطعم Sublimotion في 2014 بفندق (هارد روك) بجزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث يوفر تجارب حسية لكل رواده من كل الجنسيات، ويقدم تركيبة مميزة تجمع بين التكنولوجيا، التصميم، العاطفة والمشاعر الحسية، وهي العوامل التي تعنى بتوفير أجواء غاية في التميز لمحبي تناول الطعام في بيئة تبعث على الاسترخاء النفسي. تعود ملكية Sublimotion إلى الشيف الإسباني الشهير Paco Roncero، المعروف ببراعته العالية في إعداد وابتكار العديد من الأطباق المميزة والشهية؛ مما مكنه للحصول على نجمتي ميشلين، وحرص أن يكون رئيساً للطهاة فيه، مستفيداً من خبرته الطويلة في هذا المجال.

الزائر للمطعم سيصاب بالدهشة والذهول، فما سيشاهده أمر استثنائي، يزدان بطاولة واحدة محاطة بـ12 مقعدا فخما؛ مما يسمح باستقبال 12 ضيفا فقط في المرة الواحدة. يعيش زوار المطعم أجواء مميزة، حيث يتحول المكان بشكل تلقائي إلى مسرح للحواس، في تجربة تفاعلية فريدة، تجمع بين جمال الصورة وروعة الموسيقى وفن الطهو، فيما تكون العروض السمعية، والبصرية المنعكسة على الطاولة وواجهات الجدران، تختلف مع اختلاف الطبق الذي يفضل الزبون تناوله.

يحتفي المطعم بزواره بقائمة فاخرة للعشاء، تتضمن 20 خيارا من المأكولات البحرية الشهية والمتنوعة، كما يحظى هؤلاء بإمكانية تحضير طبق السلطة الخاص بهم بأنفسهم، عن طريق عرض مجموعة كبيرة من المكونات الطازجة والمتنوعة ضمن بوفيه خاص، يختار منه الضيف ما يشاء من مكونات لإعداد سلطته المفضلة. تتجاوز الأسعار في Sublimotion كل تلك المقترحة في أغلى مطاعم العالم، حيث يبلغ متوسط الوجبة الواحدة هناك 1500 يورو للشخص الواحد (6179 ريالا)، أما عن الطبق الأكثر تكلفة هناك، فتصل قيمته إلى حدود 2000 يورو (8238 ريالا).