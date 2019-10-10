المرور: هذه المخالفة يُعاقب مرتكبها بغرامة 500 ريال

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، من مخالفة مرورية يُعاقب صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال.

وأوضحت الإدارة، أن المخالفة هي عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.