رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل “ذره” الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع ‫عسير الفاتنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل “ذره” الشهير بوسط أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.