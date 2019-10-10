وزير الداخلية يشكر فيصل بن مشعل

وبين الأمير فيصل بن مشعل، أن النجاح تحقق بتوفيق من الله ثم تشجيع الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، منوها بدعم وزير الداخلية الذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق تلك النجاحات، موضحا أن تكاتف أبناء المنطقة من مسؤولين ورجال أعمال وشباب وفتيات، كان عاملا مساهما في قطف ثمرات هذه الأعمال المباركة والخادمة للمنطقة.
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