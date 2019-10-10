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وزير الداخلية يشكر فيصل بن مشعل

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تلقى أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، خطاب شكر وتقدير من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لما تحقق من نجاحات برنامج التوطين الذي أطلقته إمارة المنطقة.

وبين الأمير فيصل بن مشعل، أن النجاح تحقق بتوفيق من الله ثم تشجيع الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، منوها بدعم وزير الداخلية الذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق تلك النجاحات، موضحا أن تكاتف أبناء المنطقة من مسؤولين ورجال أعمال وشباب وفتيات، كان عاملا مساهما في قطف ثمرات هذه الأعمال المباركة والخادمة للمنطقة.


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