حسام بن سعود يتسلم تقارير محافظات الباحة

من جانبهم، ثمن المحافظون توجيهات أمير المنطقة، وعدوها حافزا لهم للتفاني في أداء عملهم بكل إخلاص لخدمة الدين ثم المليك والوطن، معربين عن أصدق التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية.
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