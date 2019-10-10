حسام بن سعود يتسلم تقارير محافظات الباحة

تسلّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، تقريرا عن البرامج والفعاليات التي نفذتها المحافظات بمناسبة اليوم الوطني 89، وذلك خلال استقباله أمس محافظي المحافظات في قطاعي السراة وتهامة، مبينا أن المناسبة عظيمة، منوها بما تحقق للمملكة من نهضة تنموية شاملة خلال 89 عاما، تعاقب على تحقيقها قادة مخلصون نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم، مشيدا بما شاهده من برامج وفعاليات.

من جانبهم، ثمن المحافظون توجيهات أمير المنطقة، وعدوها حافزا لهم للتفاني في أداء عملهم بكل إخلاص لخدمة الدين ثم المليك والوطن، معربين عن أصدق التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية.