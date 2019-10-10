84 % نسبة المقلعين عن التدخين بجازان

كشف مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف، أن نسبة الإقلاع عن التدخين خلال الربع الثالث من العام الميلادي الحالي بلغت 84 %، من أصل 813 مراجعا لعيادات مكافحة التدخين بالمنطقة، مشيرا إلى أن عدد العيادات بلغت 38 عيادة، منها 21 بالمستشفيات، و17 بالمراكز الصحية بالمنطقة.

دورات تدريبية

نفذت إدارة مكافحة التدخين 5 دورات تدريبية، اشتملت على تقديم الخدمات العلاجية، وفق الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التبغ في كل من مستشفيات أبوعريش العام، وبيش، وصامطة، وبني مالك، ومستشفى جازان.

كما نفذت 16 محاضرة توعوية بالسجن العام بجازان، وأقامت معارض توعوية بكل من فيفاء، وحديقة الشهداء بصامطة، والكورنيش الشمالي بجازان، ومعرض توعوي داخلي بمستشفى الأمل والصحة النفسية، وزيارة 19 منفذ بيع بمدينة جازان، وأحد المسارحة، ووادي جازان، ورصدت عدة مخالفات، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة.

زيارات ميدانية

أكدت صحة منطقة جازان، أن اللجنة المخصصة واصلت زياراتها الميدانية لـ12منشأة صحية، شملت مستشفيات ومراكز أهلية، لمراقبة تنفيذ وتطبيق نظام مكافحة التدخين بها، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عيادتين بمركز صحي إسكان الحصمة، ومركز صحي حاكمة أبوعريش، مبينة أن هذه الجهود مواكبة لما تبذله وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين، والتحذير من أضراره.

84 %

نسبة الإقلاع

عن التدخين

813

مراجعا لعيادات التدخين

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38

عيادة

5

دورات تدريبية

16

محاضرة توعوية

19

منفذ بيع تمت زيارتها

12

منشأة صحية تم تفقدها