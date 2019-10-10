84 % نسبة المقلعين عن التدخين بجازان

دورات تدريبية
نفذت إدارة مكافحة التدخين 5 دورات تدريبية، اشتملت على تقديم الخدمات العلاجية، وفق الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التبغ في كل من مستشفيات أبوعريش العام، وبيش، وصامطة، وبني مالك، ومستشفى جازان.
كما نفذت 16 محاضرة توعوية بالسجن العام بجازان، وأقامت معارض توعوية بكل من فيفاء، وحديقة الشهداء بصامطة، والكورنيش الشمالي بجازان، ومعرض توعوي داخلي بمستشفى الأمل والصحة النفسية، وزيارة 19 منفذ بيع بمدينة جازان، وأحد المسارحة، ووادي جازان، ورصدت عدة مخالفات، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة.
زيارات ميدانية
أكدت صحة منطقة جازان، أن اللجنة المخصصة واصلت زياراتها الميدانية لـ12منشأة صحية، شملت مستشفيات ومراكز أهلية، لمراقبة تنفيذ وتطبيق نظام مكافحة التدخين بها، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عيادتين بمركز صحي إسكان الحصمة، ومركز صحي حاكمة أبوعريش، مبينة أن هذه الجهود مواكبة لما تبذله وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين، والتحذير من أضراره.
84 %
نسبة الإقلاع
عن التدخين
813
مراجعا لعيادات التدخين
38
عيادة
5
دورات تدريبية
16
محاضرة توعوية
19
منفذ بيع تمت زيارتها
12
منشأة صحية تم تفقدها
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