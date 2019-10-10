تخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بمستشفيات القصيم

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، الحرص على أن تكون المرافق والخدمات الطبية مساندة لذوي الإعاقة، مشيرا إلى تهيئة غرف مخصصة للولادة لحالات ذوات الإعاقة، انطلاقا من توجيهات أمير المنطقة، الذي يؤكد على أهمية أن تكون المرافق الحكومية داعمة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أولوية
أشار الخمعلي، إلى أن صحة المنطقة تعمل على شمول الخدمات الطبية في جميع برامجها لتخدم المرضى ذوي الإعاقة، حيث خصصت بطاقة أولوية تساعدهم في الحصول على الخدمات العلاجية في المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، لافتا أنها أطلقت 50 مجموعة اهتمام ضمن مبادرات وزارة الصحة، ومن بينها مجموعة لذوي الإعاقة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المرضى والتعامل مع الحالات المرضية.
جاء ذلك بعد استقباله فريق «همم» التطوعي بقيادة منى الحربي، وحضور مساعدي المدير العام وعضوات الفريق ومديرة إدارة المستفيدين بجمعية عزم.
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