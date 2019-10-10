دعم البرامج المجتمعية في المدينة المنورة

ثمّن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، دور الشركات في الهيئة الملكية في ينبع بدعم البرامج المجتمعية في المنطقة، مؤكدا أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحد ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم للمشاركة في إثراء دوت الخليج في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال تدشينه للمركز الشامل للتوحد كأحد مبادرات جمعية المدينة للتوحد، الذي أنشئ على مساحة 10.070م2 بتكلفة بلغت 80 مليون ريال في المرحلة الأولى، وبطاقة استيعابية تصل لـ300 مستفيد.

وأكد أمير المنطقة على أهمية عمل جمعية المدينة للتوحد والتي شارك في تأسيسها القطاع الخاص بما يضمن احترافية الأداء واستدامة الخدمة وتقديم الخدمات بما يُلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.

وقال الأمير فيصل، نتطلع إلى أن يرقى المركز لمستوى الطموح بما يتماشى مع تطلعات حكومة المملكة في خدمة هذه الفئة الغالية علينا، بجودة عالية وخدمات ترقى لطموح أهالي المدينة المنورة.

وشهد حفل تدشين مركز المدينة للتوحد، توقيع سمو الأمير فيصل بن سلمان، اتفاقيتين مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة الملكية بينبع، تهدفان إلى التعاون ودعم المبادرات المجتمعية في منطقة المدينة المنورة.