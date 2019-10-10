النقل تسفلت طريق بئر عسكر النقعاء تجاوبا مع

طريق رملي
كانت «دوت الخليج» زارت الموقع ورصدت معاناة الأهالي وعابري الطريق البديل، والتقت مواطنين أبدوا استياءهم الشديد من وضع الطريق الرملي البديل، وأكد سعيد آل أبالطحين أن طريق بئر عسكر- النقعاء يعد الشريان الرئيس لمحافظتي حبونا وبدر الجنوب، وتكمن أهميته في اختصاره ما يقارب 30 كلم عن الطرق الأخرى، وترتاده مئات السيارات يوميا من طلاب وطالبات جامعة نجران والمعلمين والمعلمات والموظفين، لكن مع بداية العام الدراسي الجديد شهد الطريق كثافة وحركة مرورية عالية، ما تسبب في تصاعد الغبار بشكل مضر صحيا لعابريه والمنازل المجاورة، فيما استغرب مهدي محمد تأخر سفلتة هذا الطريق البديل، مؤكدا أن ذلك أتلف مركبات عدد من المواطنين وإصلاحها بين الحين والآخر، وكان من المفترض أن تقوم إدارة النقل بسفلتة الطريق لحين انتهاء المشروع قبل تدخل «دوت الخليج».
إهمال 5 أشهر
كانت «دوت الخليج» قد نشرت تقريرا عن الإهمال الذي طال الطريق الحديث الذي يربط بين المحافظات الشمالية ونجران، في حين تنصلت الشركة المنفذة له من مسؤولياتها تجاه صيانته بترك التحويلة المرورية دون سفلتة بعد انجرافات بالطريق الرئيس لبئر عسكر النقعاء التي خلفتها السيول دون إصلاح نحو 5 أشهر.
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