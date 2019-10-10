دعم 100 مشروع للأسر المنتجة

دعم المشاريع
تهدف الاتفاقية إلى دعم 100 مشروع من مشاريع الأسر المنتجة متناهية الصغر بقروض حسنة مستردة، بعد استيفاء المتطلبات حسب آليات وضوابط معينة، وعقد دورات تدريبية، ودراسات جدوى وإدارة للمشاريع الصغيرة، والمقابلات الشخصية وغيرها، بما يساعد الأسر المنتجة وذات المهن والحرف على بدء تنفيذ مشاريعهن، وممارسة العمل الحر، والانخراط في سوق العمل.
فرص عمل
ويسعى الطرفان إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل للأسر المنتجة ومساعدتها في فتح مشاريعها، ورفد سوق العمل بأعمال حرة تسد حاجة الأسر المحتاجة، ومساعدتهن للاكتفاء الذاتي، ومساعدة الباحثين والباحثات عن العمل للحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، وتمكينهم من العمل وتطوير مشاريع الأسر المنتجة القائمة بالمنطقة، والمحافظة على ثباتها وزيادة مبيعاتها.
اهتمام
على صعيد آخر، أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أن جميع مطالب المواطنين تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية، وكل ما يسهم في رفعة دوت الخليج ورفاه المواطن، وذلك خلال استقباله عددا من المطالب التي تقدم بها المواطنون في جلسة الاستقبال الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري أمس.
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