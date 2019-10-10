فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

وأشارت الصحة إلى أن 20 % من الأطفال والمراهقين في العالم يعانون من اضطرابات ومشاكل نفسية، حيث تعد الاضطرابات النفسية أحد أهم عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بأمراض أخرى، مثل: القولون العصبي، أمراض القلب وغيرها، حيث ترتبط الصحة النفسية السيئة بالتغيير الاجتماعي السريع، وظروف العمل المجهدة، والتمييز بين الجنسين، والاستبعاد الاجتماعي، وأسلوب الحياة غير الصحي، والعنف، وانتهاكات الحقوق.
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