خدمات طبية لأكثر من 260 ألفا بالمدينة

وبينت أن قسم الطوارئ استقبل 135.803 مراجعين قُدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة كافة، فيما استفاد 132.609 مراجعين من الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية، وقد تم إجراء 4683 عملية جراحية، بينما قام قسم الأشعة بإجراء 144.274 فحصاً إشعاعياً، وعمل قسم المختبر 1.943.960 فحصاً مخبرياً.
وأفادت الصحة أن المراكز التابعة للمستشفى تقدم خدماتها للمستفيدين، حيث قام مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى بإجراء 37.288 جلسة غسيل كلوي، فيما استفاد 48.841 مراجعاً من الخدمات المقدمة في مركز السكر والغدد الصماء، كما بينت إحصائيات مركز الأسنان التخصصي عدد المستفيدين من خدمات المركز، حيث بلغ 80.521 مراجعا.
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