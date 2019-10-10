أمير مكة: نحن مؤتمنون على توفير الخدمات لضيوف الرحمن

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد. وقال لدى تدشينه «حلقة نقاش الحج» في موسمها الرابع استعدادا لحج العام الحالي 1441، «الجميع في هذه البلاد في رقبته أمانة تحتم عليه أن يوفر الخدمات لضيوف الرحمن، حيث شرفنا الله باستضافتهم»، مؤكدا أهمية أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.

وحث الأمير خالد الفيصل الجميع على السعي نحو تحقيق مزيد من الآمال المعقودة تجاه تطوير جميع خدمات الحج إلى المستوى الذي يتمناه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكدا أن هناك عددا من النجاحات التي حققت ولله الحمد، كما كرم الرعاة للحلقة.

وتهدف حلقة النقاش بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات ومناقشة ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها.

منظومة

قدم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته واهتمامه بشؤون الحج، وأكد تضافر جهود منظومة متكاملة لتحقيق هذا النجاح، مثنيا على كل من أسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال موسم العام المنصرم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وقال «إن منصات الحج الذكي والمشاريع التقنية الخاصة بإدارة عمليات النقل، وإدارة الحشود كان لها دور كبير في راحة وسلامة ضيوف الرحمن»، مشيرا إلى أن العمل جارِ لمناقشة المبادرات التي ستسهم في تقديم مزيد من التسهيلات لضيوف الرحمن.

نقاشات الحلقة

- الإسكان

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- النقل

- الإعاشة

- الاستقبال

- المغادرة

- الخدمات

- المرافق