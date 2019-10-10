2132 قضية مرورية خلال 40 يوما

ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم المرورية منذ مطلع العام الهجري الحالي، لتصل إلى 2132 قضية في الشهر الجاري حسب إحصائية حديثة للمؤشر العدلي.

وأوضحت مصادر عدلية لـ«دوت الخليج» أن السائقات السعوديات تميزن بحرص أشد، والتزام أكثر من السائقين الرجال، مما أسهم في خفض عددهن كأطراف في القضايا المرورية المرفوعة لدى المحاكم بكافة المناطق.

أسباب

أعادت المصادر أغلب حوادث المرور التي كانت موضوعا للقضايا المرورية التي يكون أحد أطرافها سائقة، إلى التوقف المفاجئ من قبل السائقة المبتدئة في طريق عام، مما يؤدي لارتطام المركبات التي تقود خلفها، وتسبب تحمل الطرف الآخر الخطأ، مما يدفعه لرفع قضية لدى المحاكم المرورية يعترض فيها على تقرير الحادث المعد من قبل من باشر تلك الواقعة.

وعللت المصادر قلة القضايا التي تكون أطرافها سائقات إلى تقيدهن بقواعد وأنظمة المرور أكثر من الرجال، كما أن معظمهن لم يمارسن القيادة إلا بعد التدريب المتقن ودخول مدارس القيادة والحصول على رخص قيادة معتمدة.

قضايا المرور منذ بداية العام حتى الشهر الجاري

2132 قضية

- مكة المكرمة

639 قضية

6 % من مجموع القضايا العدلية في المنطقة

- الرياض

429 قضية

5.5 %

- الشرقية

248 قضية

5.4 %

- عسير

220 قضية

4.7 %

- المدينة المنورة

139 قضية

6 %

- جازان

98 قضية

4 %

- حائل

77 قضية

8.3 %

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- الجوف

76 قضية

9.7 %

- القصيم

60 قضية

3.2 %

- تبوك

52 قضية

3.7 %

- الحدود الشمالية

46 قضية

8.3 %

- الباحة

27 قضية

4.3 %

- نجران

21 قضية

3.3 %

طريقة التقديم على دعوى إلكترونيا

1 - الدخول لموقع وزارة العدل

2 - تحديد تصنيف الدعوى واختيار المحكمة

3 - إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب ويتم اختيار التعهد ثم الموافقة واستكمال

4 - إدخال بيانات المدعي وبيانات المدعى عليه ثم حفظ واستمرار

5 - تعبئة بيانات الدعوى ثم التالي

6 - إضافة مرفقات والضغط على إرسال الطلب للمحكمة

7 - يتم بعد ذلك عرض بيانات تذكرة المراجعة لطباعتها ومراجعتها