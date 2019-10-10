عقد استشاري لتطوير المناطق الجبلية بجازان

أوضح أبوراسين، أن الجامعة ومن خلال معهد البحوث والخدمات الاستشارية، تهتم بتقديم كافة الدراسات العلمية والخدمات الاستشارية والبحثية في مختلف التخصصات والموضوعات، وذلك من خلال الكوادر الأكاديمية التي تعمل في الجامعة بمختلف التخصصات والدراسات.
أكد المشرف على المعهد الدكتور محمد عقيل، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة، لإنجاز الدراسات العلمية والبحوث الميدانية في الاختصاصات المطلوب تنفيذها لتطوير المناطق الجبلية، مبينا أن الدراسة التي ستقدم إلى هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، تهتم بتقديم دراسة عن إمكانية استخدام المبيدات الكيماوية الآمنة.
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