عقد استشاري لتطوير المناطق الجبلية بجازان

أثمرت اتفاقية تعاون بين جامعة جازان، ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشارية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، إيجابيا في توقيع عقد استشاري علمي صباح أمس بمقر المعهد ببرج الجامعة، والذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتقديم الخدمات الاستشارية، والدراسات العلمية لتطوير المناطق الجبلية بالمنطقة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبوراسين، ومدير عام الهيئة مساوى بن أشيب الصميلي، وعدد من عمداء المعاهد والمراكز بالجامعة.

أوضح أبوراسين، أن الجامعة ومن خلال معهد البحوث والخدمات الاستشارية، تهتم بتقديم كافة الدراسات العلمية والخدمات الاستشارية والبحثية في مختلف التخصصات والموضوعات، وذلك من خلال الكوادر الأكاديمية التي تعمل في الجامعة بمختلف التخصصات والدراسات.

أكد المشرف على المعهد الدكتور محمد عقيل، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة، لإنجاز الدراسات العلمية والبحوث الميدانية في الاختصاصات المطلوب تنفيذها لتطوير المناطق الجبلية، مبينا أن الدراسة التي ستقدم إلى هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، تهتم بتقديم دراسة عن إمكانية استخدام المبيدات الكيماوية الآمنة.