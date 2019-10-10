تشبع السحب يجعلها تمطر مرة كل ساعتين

في حادثة تعود بعد غياب سنوات طويلة، تواصلت الأمطار على محافظات جازان، وشهدت محافظة أبوعريش أمس أمطارا متوسطة إلى غزيرة متقطعة، وتعاود غزارتها كل ساعتين، فيما شهدت مدينة جازان والمحافظات الجنوبية والقطاع الجبلي أمطارا متواصلة.

وأكد الراصد الجوي علي مشهور تقنية لـ«دوت الخليج» أن هطول الأمطار وانقطاعها، ثم معاودتها بنفس المكان يعود إلى موجة مدارية شرقية مشبعة بالرطوبة، ومحملة بكمية كبيرة من الأمطار، تأثرت بها المنطقة منذ الإثنين الماضي، وتعاود نشاطها أكثر من مرة بالمحافظات، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

خطط احترازية

نفذت البلديات خططا احترازية لمواجهة الأمطار، وتجاوز المخلفات التي تحدثها الأمطار، وسط استعدادات متكاملة، واستنفار الجهات الحكومية بالمنطقة، وتمثلت أبرز الخطط الاحترازية في مباشرة الحوادث، ونزح مياه تجمعات الأمطار، وفتح الطرق المتضررة، وتنظيف الشوارع وغيرها.

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وتسببت الأمطار في التماس كهربائي بإحدى الشقق بمحافظة أبوعريش، ومباشرة فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، ولعب أحد الأفراد دورا بطوليا في إنقاذ امرأة، ووضع الأكسجين لها.

تحذيرات المدني

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار وتساقط برد، منبها لعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.