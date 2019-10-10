مذكرة تعاون بين إمارة عسير وأداء

وتنص المذكرة على تفعيل الدور الذي تقوم به الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، إضافة إلى إشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.
تعاون وتنسيق
تهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، والسعي إلى التكامل ما بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة حسب التخصص لكل طرف.
ووجه أمير منطقة عسير بتشكيل فريق من قبل الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للاستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.
مهام
من جانبه استعرض المدير العام المكلف لمركز «أداء» مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة بما يضمن كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها، كما استعرض «لوحة مؤشرات منصة وطني» التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق ما يتم جمعه من تقييمات المستفيدين.
وبيّن نيّاز أن مركز «أداء» يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.
أهداف المذكرة
التعاون والتنسيق بين الطرفين
تبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات
تبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف
السعي إلى التكامل بين الطرفين
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