3 محاور في ملتقى سعادة المعلم بالدواسر

افتتح مدير التعليم بوادي الدواسر أحمد العُمري، أول من أمس، ملتقى «سعادة المعلم» والذي أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وحضر الملتقى ما يزيد على 400 معلم ومعلمة، وقد ضم الملتقى العديد من الأوراق العلمية عن التنمية المهنية، والعديد من الورش المصاحبة للملتقى، سواء للبنين أو البنات. كما تضمن الملتقى معرضا عن تطور التعليم من الكتاتيب حتى بوابة المستقبل، وقد تم افتتاح الملتقى بكلمة مدير التعليم التي احتفى فيها بالمعلمين وتحدث عن مشروع «سعادة المعلم» الذي يشتمل على 3 محاور رئيسية هي التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات، من خلال لقاءات واجتماعات ودورات وبرامج مشاريع وأفكار تسهم في تطوير وتنمية المعلم مهنيا.

أفكار خلاقة

أوضح العُمري أن المشروع يعمل على استحداث أفكار خلاقة تؤدي إلى تكريم المعلم وإنجازاته من خلال سرد إنجازات المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في المناسبات، وكذلك تقديرهم في المجتمع وتبجيلهم واحترام ما يقدمونه من عمل. كما ذكر أنه سيتم من خلال المشروع تقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات من قبل العديد من القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، مثل البلدية والأحوال المدنية والغرف التجارية، وعقد مذكرات تفاهم في سبيل خدمة المعلم والمعلمة، والبحث عن أفضل الوسائل حتى تتميز الخدمة التي تقدم له، وأيضا تفعيل دور مراكز المستفيدين الموجودة في إدارة التعليم «بنين وبنات»، ووضع خطة متكاملة عن كيف يمكن أن تُقدم خدمات للمعلم لتسهيل جميع إجراءاته لضمان إنجازها في أسرع وقت ممكن.

معلم خبير

تضمن الملتقى مشاركة لمعلم خبير من قدامى المعلمين في الوادي ناصر الغنام، ومشاركة لمعلم جديد وهو المعلم صالح الهويمل «معلم كفيف»، كما قدم الدكتور ماجد الشريدة عميد كلية التربية بوادي الدواسر ورقة عمل عن دور كلية التربية في النمو المهني للمعلمين، ثم توالت فقرات الملتقى، حيث قام مدير التعليم الدكتور العُمري بتكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة.

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التنمية المهنية

افتتحت المساعدة للشؤون التعليمية أمل الغنام، الملتقى الخاص بالقسم النسائي الذي اشتمل على العديد من أوراق العمل عن التنمية المهنية الذاتية للمعلم، وعن التجارب ومبادرات من الميدان التعليمي، كما تضمن الملتقى ورشة عمل عن معلم القرن الـ21 ضم العديد من فئات المجتمع من معلمات، ومشرفات وقائدات مدارس، ووليات أمر وبعض الطالبات، والذي تحدثت فيه الدكتورة رفعة مبارك عن مهنية التعليم والمعايير العالمية لاختيار المعلم، كما تضمنت الورشة الحديث عن الاتجاهات العالمية في مجال تدريب المعلم، وقد شاركت الأستاذة هياء الحميدي في الورشة من خلال الحديث عن محور نواتج التعلم، وكذلك أفضل الممارسات التدريسية المثلى، وفي نهاية الورشة تم استخلاص توصيات لتطوير العمل التعليمي.

وفي نهاية الملتقى تم تكريم العديد من المعلمات المتميزات من قبل المساعدة أمل الغنام، اللاتي تم اختيارهن بناء على توصيات من مشرفاتهن.