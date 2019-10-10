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الرياض - رنا هويدي - عـــــــــاجل: الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تحدث ضجة كبرى في أمريكا وعلى وشك الإطاحة بترامب .. ”مجلة أمريكية” تفجر مفاجأة مدوية

أصدرت مجلة "تايم" الأميركية للسنة الخامسة، قائمتها بأكثر 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت حول العالم. عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد عــــــاجل : في مفاجأة غير متوقعة القبض على أمير كبير بالأسرة الحاكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة والملك وولي العهد يبدأن التحرك .. وهذا ماحدث ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة) شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم) عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية وقامت المجلة بحسب شرحها بتقييم المتنافسين "من خلال النظر إلى تأثيرهم العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتهم الإجمالية على صناعة الأخبار والأحداث". وتضمنت القائمة سياسيين وفنانين، وصحافيين وناشطين حقوقيين، إلى جانب الشابة السعودية رهف القنون (18 عاماً)، التي هربت من عائلتها في المملكة بسبب التعنيف الأسري الذي كان تتعرض له من والدتها وشقيقها بحسب قولها، وحصلت على لجوء في كندا. والشخصيات الـ25 الذين ودرت أسماؤهم في القائمة هم: 1 ــ مغني الراب الأميركي ليل ناس أكس. 2 ــ النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز. 3 ــ الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 4 ــ الفريق الغنائي الكوري الجنوبي BTS. 5 ــ اللاجئة السعودية في كندا الشابة رهف القنون. 6 ــ الفنانة الأميركية أريانا غراندي. 7 ــ التلاميذ المضربون حول العالم احتجاجاً على التغيّر المناخي. Advertisements 8 ــ الممثلة ومقدمة البرامج واليوتيوبر الأميركية ليزا كوشي. 9 ــ الجندي المتقاعد في الجيش الأميركي براين كولفاج الذي جمع 25 مليون دولار لبناء جدار فصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والمؤيد للرئيس دونالد ترامب. 10 ــ المدوّن وصاحب الفيديوهات التجميليات الشهيرة جيمس تشارلز. 11 ــ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. 12 ــ اليوتيوبر جيرمن غارمنديا. 13 ــ المغنية الأميركية كاردي بي. 14 ــ كريس غودفري الذي وضع صورة البيضة الشهيرة على "إنستغرام" حاصداً ملايين الإعجابات. 15 ــ المدوّن والصحافي كارلوس مازا. 16 ــ المدونة والمؤثرة على "ويبو" الصينية زانغ دايي، والتي تملك أكثر من 11 مليون متابع وتروّج لماركات الملابس ومستحضرات التجميل... 17 ــ المغنية الأميركية المراهقة جيجي سيوا. 18 ــ الصحافي الأميركي المحافظ بن شابيرو. 19 ــ دكتور لوبو، أحد أشهر اللاعبين للألعاب الإلكترونية على منصة تويتش لألعاب الفيديو 20 ــ مدونة الفيديو على "يوتيوب" إيما شامبرلاين. 21 ــ المتظاهرون في هونغ كونغ. 22 ــ الصحافي الأميركي الذي غالباً ما يثير تفاعلاً افتراضياً معه، ياشار علي. 23 ــ الممثلة البريطانية جميلة جميل. 24 ــ الناشط الأميركي آدي باركان المصاب بالتصلب الجانبي الضموري، والمناضل لتأمين الرعاية الصحية للجميع في أميركا. 25 ــ الممثلة الأميركية جادا بينكت سميث.

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