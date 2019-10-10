شكرا لقراءة خبر عن عــــــــاجل .. إنفجار انتحاري في مكة و صحن المطاف يغرق بالدماء.. استنفار عاجل للأمن السعودي في... والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. إنفجار انتحاري في مكة و صحن المطاف يغرق بالدماء.. استنفار عاجل للأمن السعودي في المسجد الحرام وتطويق الكعبة (صورة + فيديو)

ظهر مقطع فيديو تناقله مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، صحن المطاف وهو غارق في الدماء، فيما استنفر الأمن السعودي بالمسجد الحرام وقام بتطويق

عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد

عــــــاجل : في مفاجأة غير متوقعة القبض على أمير كبير بالأسرة الحاكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة والملك وولي العهد يبدأن التحرك .. وهذا ماحدث

ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة)

شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم)

عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد

Advertisements

سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية

وزعم متناقلو الفيديو، أن انتحاريًا فجّر نفسه أمام الكعبة المشرفة وتحول إلى أشلاء وتناثرت الدماء في صحف المطاف، فيما قام الأمن في المسجد الحرام بتطويق الكعبةوإبعاد الحجيج.

ورصد مقطع الفيديو، الدماء في صحن المطاف؛ وتحديدًا أمام الحجر الأسود، بينما يقوم الأمن السعودي المكلف بحماية المسجد الحرام، بإبعاد الحجاج عن المنطقة.

من جانبها، كشفت "هيئة مكافة الإشاعات" في السعودية، أن الفيديو قديم ويعود تاريخه إلى عام 2017، وأن ما حدث هو تقيؤ امرأة للدماء في صحن المطاف أثناء طوافها أمام الكعبة، فيما أسعفها رجال الأمن بالمسجد الحرام.

وقالت الهيئة: إن "الفيديو المتداول عن إنتحاري يفجر نفسه أمام الكعبة المشرفة غير صحيح، والفيديو الحقيقي نشر عام 2017 لإمرأة تعاني من حالة مرضية مزمنة وتتقيأ الدم قبل وفاتها".

يشار إلى أن الفيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض أن الكعبة لم تتضرر ولم يصب أي حاج بأذى بعد تفجير الانتحاري نفسه.