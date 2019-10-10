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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل .. مفاجئة غير متوقعة في المملكة صدور قرار بتعيين أميرة سعودية في هذا المنصب الرفيع .. (صورة)

جرى المدير الجديد للقناة ”الإخبارية“ السعودية الحكومية، فارس بن حزام، تعديلًا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد نحو شهر على تسلمه منصبه، تضمنت تعيين أميرة سعودية في قطاع الأخبار في القناة. عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد عــــــاجل : في مفاجأة غير متوقعة القبض على أمير كبير بالأسرة الحاكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة والملك وولي العهد يبدأن التحرك .. وهذا ماحدث ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة) شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم) عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد Advertisements سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية وقالت تقارير محلية وصحفيون سعوديون، إن التغييرات الجديدة شملت تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة ”الإخبارية“، دون أن يُعرف المكان الذي كانت تعمل فيه سابقًا. كما تضمنت التعديلات الجديدة، تعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مديرًا لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وتكليف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة. وأصدر فارس بن حزام بصفته مسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية. وهذه هي أوسع تغييرات يجريها المدير الجديد بعد تسلمه منصبه في إدارة ”الإخبارية“ في مسعى لتطوير العمل في القناة وتحقيق خطط الوزارة في جعل وسائل الإعلام الحكومية منافسة للقطاع الخاص الذي يستحوذ على نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة تتجاوز حدود المملكة عبر شبكة قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات منوعة.

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