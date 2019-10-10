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الرياض - رنا هويدي - سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية

رفضت سلطنة عمان الوقوف إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي رغم أنها عضو فيه فيما يتعلق بالقضية الساخنة فيما يجري من مناوشات وشد وجذب في مضيق هرمز.

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سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر في ​وزارة الخارجية العمانية​ بأنه “امتثالًا لأوامر السلطان قابوس بن سعيد لتلبية التماس حكومتي ​السعودية​ وإيرانية، فإن ​سلطنة عمان​ تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​ وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة”.

وشهدت المنطقة توتراً متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة ومن ورائها القوى الغربية، في الوقت الذي تبرز فيه الأهمية الحقيقية لمضيق هرمز الممر المائي الإستراتيجي والذي يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي.

وارتفعت موجة التصعيد مع احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، قال إنها خرقت ثلاث لوائح تتعلق بالمرور.

وإدعاء البحرية الأمريكية بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية رغم نفي السلطات الإيرانية وتأتي التطورات الأخيرة في أشكال مختلفة، تهديدات وتوعدات متوالية من قبل القوى العظمى في المنطقة، وتشير جميعا بأن المنطقة قادمة على حدثٍ عظيم، ربما الحرب وربما خيارات آخرى قد تشهدها المنطقة.