شكرا لقراءة خبر عن عــــــاجل .. وفاة الفنان المصري "رامز جلال" قبل قليل في حادث مروع .. شــاهد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل .. وفاة الفنان المصري "رامز جلال" قبل قليل في حادث مروع .. شــاهد (صورة)

أخبار عديدة تم تداولها وانتشرت بسرعة لتجتاح مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بوفاة الفنان الشاب المصرى صاحب أشهر برامج المقالب والخدع فى الوطن العربى على الاطلاق رامز جلال وقد اعرب عدد كبير من جماهير الفنان ومتابعيه عن حزنهم وانتابتهم حالة من القلق فور انتشار الخبر المؤلم .

عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد

عــــــاجل : في مفاجأة غير متوقعة القبض على أمير كبير بالأسرة الحاكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة والملك وولي العهد يبدأن التحرك .. وهذا ماحدث

ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة)

شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم)

Advertisements

عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد

سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية

كانت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قد ازدحمت بعبارات الحزن والتعازى من جميع متابعى الصفحة ومحبى رامز عقب انتشار خبر يفيد بأن الفنان الشاب قد تعرض لحادث تصادم سيارة مؤلم اودى بحياته اثر انقلاب سيارته اثناء قيادته لها فى احد شوارع القاهرة .

وقد أعرب الفنان رامز جلال بأن تلك الأنباء والشائعات التى تم تداولها لا أساس لها من الصحة على الاطلاق وأنه بصحه جيده ولم يتعرض لأى حوادث أو يخضع للعلاج فى احدى المستشفيات كما اثير فى بعض المواقع ووسائل الاعلام .