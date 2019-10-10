شكرا لقراءة خبر عن عــاجل .. لا محرم بعد اليوم: قرار جديد مفاجئ بأمر محمد بن سلمان بشأن النساء السعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــاجل .. لا محرم بعد اليوم: قرار جديد مفاجئ بأمر محمد بن سلمان بشأن النساء السعوديات

صدر قرار جديد مفاجئ بأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن النساء السعوديات، وذلك ضمن سياسة الانفتاح التي تنتهجها المملكة. ونشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، اليوم الأحد، قرار التعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، والذي يأتي ضمن رؤية محمد بن سلمان للسعودية الجديدة، عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد عــــــاجل : في مفاجأة غير متوقعة القبض على أمير كبير بالأسرة الحاكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة والملك وولي العهد يبدأن التحرك .. وهذا ماحدث ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة) Advertisements شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم) عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية ‌وشددت التعديلات على عدم الامتناع عن إسكان المرأة السعودية بدون محرم، ولكن بعد تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظامًا سواء كان الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة. وتضمن القرار السماح للنساء الأجنبيات في السعودية بالإقامة في الفنادق عن طريق جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها. وأشارت التعديلات إلى أنه يجب التزام المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل كافة بيانات قريبها. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت مؤخرًا تفاصيل لقاء عقده محمد بن سلمان مع قيادات نسائية في السعودية عام 2017، وقدم وعد لهن بأن تكون الحرية متاحة للنساء. يذكر أنه منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، وسمح للمرأة بقيادة السيارة والعمل في المهن العسكرية، وعدم التقييد بالعباءة، وذلك ضمن رؤية 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل .. لا محرم بعد اليوم: قرار جديد مفاجئ بأمر محمد بن سلمان بشأن النساء السعوديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.