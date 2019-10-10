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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : قناة العربية توقف بث كافة برامجها الإخبارية وتعلن خبر صادم للأمير " الوليد" قبل قليل .. شــاهد

في خبر صادم لمالك القناة الامير الوليد ال ابراهيم توقفت قناة "العربية" عن البث أمس بالعاصمة العراقية، بعدما أقدم مسلحون على اقتحام مكتبها والاعتداء على الموظفين، وحطموا المعدات والهواتف المحمولة.

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يأتي هذا الهجوم الذي تبعه إيقاف للتغطية لقناتي "العربية" و"الحدث"، بعد حرق كامل تعرضت له قناة "دجلة" الفضائية، واقتحام عناصر مسلحة لقناة NRT العراقية، وتحطيم محتوياتها والاعتداء على العاملين فيها.

ونشرت "العربية" شريطاً قصيراً مأخوذاً من كاميرات المراقبة داخل وخارج المكتب، يظهر مجموعة مسلحين، قاموا باقتحام المكتب والعبث في محتوياته.

وكانت الشبكة السعودية قد تلقت تهديدات مسبقاً، ولهذا الغرض تواصلت مع القوى الأمنية لحماية طاقمها في بغداد، لكن كما قالت القناة بأن ضغط المظاهرات أجبر فريق الحماية الذي بقي لفترة قصيرة هناك، "على الانسحاب والمغادرة".