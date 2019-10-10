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الرياض - رنا هويدي - شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم)

شاركت الفاشينيستا حليمة بولند متابعيها على تطبيق سناب شات بمقطع فيديو، اظهرت من خلاله ملابسها المكشوفة واعتبره البعض بأنه غير مناسب ولا يليق بالمجتمع الخليجي والعربي. عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد عــــــاجل : في مفاجأة غير متوقعة القبض على أمير كبير بالأسرة الحاكمة بعد ارتكابه جريمة مروعة والملك وولي العهد يبدأن التحرك .. وهذا ماحدث ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة) شـاهد : حليمة بولند تفاجئ الجميع و تظهر مفاتنها و تثير الجدل بملابسها المكشوفة (فيديو صادم) عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد Advertisements سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق.. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية وتظهر المذيعة الكويتية في المقطعوهي تتمايل بدلع وتقوم بحركات مليئة بالغنج كعادتها، ولكنها لم تكترث او ربما لن تتنبه لخروج ثديها من الفستان الضيق جداً، الامر الذي لاحظه متابعيها ودفعهم لانتقادها بقسوة. تعرضت حليمة لهجوم قاس من عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا مع المقطع، واصفين اياه بالمستفز وغير المناسب للقيم والعادات الخليجية، وطالبوا السلطات الكويتية بمحاسبتها ووضع حد لتماديها على السوشيال ميديا. يذكر انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه حليمة للانتقاد والهجوم بسبب ملابسها الجريئة واستعراضها لمفاتنها بدلع وبشكل دائم، غير ابهة للاهانات القاسية التي ترافق تصرفاتها.

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