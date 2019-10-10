السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يقيم ورشة عمل " اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "



الدوادمي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أقام تعليم محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم التربية الخاصة اليوم، ورشة عمل عن " اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه " ، قدمها مشرف التربية الخاصة بتعليم الدوادمي الإخصائي النفسي شري العضياني، وذلك بمركز التدريب التربوي.

وتناولت الورشة التي استهدفت المرشدين الطلابيين من منسوبي التعليم ، تعريف اضطراب فرط الحركة ، وأعراضه، وأسبابه، والتشخيص والعلاج.

// انتهى //

23:43ت م

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