حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى هذا الموعد

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن بدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

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وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍّ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.