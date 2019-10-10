قبل إيداع الدعم.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان المستفيد تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًأ باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا مفاده: “إذا غيرت الآيبان الخاص بي (علمًا أنه نفس البنك لكن حساب آخر تابع) هل يتم التأخير في صرف أحد الأشهر؟”.

يذكر أنه لم يتبقَّ سوى ساعات فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ23 من الدعم، والمقرر إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.

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ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، في وقت سابق، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وأضاف القحطاني “أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.