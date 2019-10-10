2019-10-10

الإمارات: العملية التركية في سوريا تطور خطير واعتداء صارخ غير مقبول

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة- بأشد العبارات- العدوان العسكري التركي على سوريا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

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وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن هذا العدوان يمثل تطورًا خطيرًا واعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلًا صارخًا في الشأن العربي.

وأكد البيان موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وحذرت الإمارات من تبعات هذا العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها.