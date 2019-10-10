انطلاق مهرجان شتاء طنطورة 2019 بنسخته الثانية  في المملكة العربية السعودية

موعد مهرجان شتاء طنطورة يشغل تفكير عدد كبير من أبناء الدول العربية والأوروبية أيضًا وخاصة دولة المملكة العربية السعودية الحاضنة للمهرجان في نسخته الثانية، حيث تستعد بفعالياتها وانشطتها التي تأخذ عقول العالم أجمع، فمع إنطلاق المهرجان يتسلط الضوء على المملكة العربية السعودية لتظهر في أبهى صورها.

يستمد المهرجان شتاء طنطورة فكرته من مهرجان محلي يقام في الفترة ذاتها كل عام في القرية القديمة “الدور” في محافظة العلا، حيث توجد ”الطنطورة“ فوق أحد الأبنية القديمة، وهي مسلة هرمية الشكل تقع بساحة الدرب في القرية، وتستخدم كمزولة أو ساعة شمسية، يعتمد عليها الأهالي بشكل كبير وأساسي في تحديد بداية دخول مربعانية الشتاء.

موعد مهرجان شتاء طنطورة 2019

تستعد منطقة العلا التاريخية لاستقبال زوارها في مهرجان شتاء طنطورة الموسم الثاني، والذي سينطلق في الفترة من 19 ديسمبر 2019 الحالي ويمتد إلى 7 مارس 2020، حيث سجل المهرجان حضورًا قويًا في موسمه الأول، وجذبت منطقة العلا عشرات الآلاف من الزوار من مختلف دول العالم.

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كشفت إدارة المهرجان، أن الفنان الأمريكي ليونيل ريشي، سيكون أحد الحاضرين في النسخة الثانية من المهرجان، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفنانين الآخرين الذين سيحضرون المهرجان في وقت لاحق.

مهرجان شتاء طنطورة في نسخته الثانية

يكتظ مهرجان شتاء طنطورة بالعديد من الفعاليات التي من شأنها جذب الكثير من الزوار، فتجد الكثير من الفنون الراقية التي اجتمعت سويًا، والأنشطة الرياضية، وغيرها من الفعاليات الثقافية والفنية المبهرة.

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الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية أتاحت في العام الماضي الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة “شينغن” وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.