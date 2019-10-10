رابط ca.gov.sa استعلام حساب المواطن برقم الهوية “دفعة 23 أكتوبر 2019 ” والحاسبة...

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1441، هو ما يبحث عنه الآن جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن السعودي، وذلك بعد أن تم إيداع الدفعة 23 لشهر أكتوبر 2019 في حسابات جميع مستفيدي برنامج حساب المواطن، والجميع يرغب في استعلام حساب المواطن دفعة أكتوبر 2019 الدفعة 23 والتي كان يترقبها الجميع مع بداية العام الدراسي الجديد.

ولا يختلف برنامج حساب المواطن السعودي عن المساعدة المقطوعة إلا في أمور بسيطة، فبرنامج حساب المواطن يُعد دعماً مالياً والمساعدة المقطوعة أيضاً هي عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفة للأسر الأشد احتياجاً، والفرق بينهما أن برنامج حساب المواطن يصرف الدعم للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر وهو مبلغ ثابت.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أما المساعدة المقطوعة ليست مرتبطة بموعد محدد، أي لا تكون المساعدة المقطوعة سنوية أو شهرية أو أسبوعية، ولكن يتم صرفها بناء على عدد من الشروط والأنظمة المتفق عليها ضمن برنامج الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين والمواطنين اللذين قاموا بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي ولهم الأحقية في استلام مبلغ المساعدات المقطوعة.

يمكنكم استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1441 من خلال الموقع الرسمي عبر الرابط هنـــا.

والجدير بالذكر أنه سيتم استقبال حسابات مستفيدي حساب المواطن دفعة أكتوبر 2019 الدفعة 23 من حساب المواطن السعودي يوم الخميس الماضي الموافق 10 أكتوبر 2019 ميلادياًَ .

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وفي نفس السياق فقد كشف برنامج حساب المواطن أول أمس أنة تم إيداع 2.6 مليار ريال لعدد 12.5 مليون مستفيد ممن شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن السعودي شهر أكتوبر 2019، وقد بلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة 1049 ريال سعودي لشهر أكتوبر 2019.

حاسبة حساب المواطن

يمكن لجميع مستفيدي برنامج حساب المواطن الدخول عبر موقع حساب المواطن لمعرفة المبلغ المالي المخصص للدعم الذي تم إيداعه، ومن ثم البدء في تسجيل البيانات كاملة.

استعلام حساب المواطن الدفعة 23 أكتوبر 2019

وقد أوضح المتحدث باسم برنامج حساب المواطن السعودي، أن المستفيدين يمكنهم معرفة القيمة الخاصة بالدعم النقدي لحساب المواطن من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحق لكل مواطن.

تحديث: تبقى القيل على إيداع الدعم النقدي في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدفعة 23 لشهر أكتوبر 2019، ويمكنكم الدخول عبر الرابط المرفق أعلان لكي تتمكنوا من استعلام حساب المواطن برقم الهوية دفعة أكتوبر 2019.