كيم كارداشيان تتضامن مع أصغر ناشطة بيئية في العالم

امتدحت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أصغر ناشطة بيئية في العالم، جريتا ثونبرج، ووصفتها بأنها "شجاعة ومذهلة"، وقالت إنها تشاركها مخاوفها بشأن تغير المناخ.

وقالت كارداشيان إنها ترغب في تناول العشاء مع ثونبرج التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنهم سرقوا طفولتها.

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وأضافت كارداشيان، الثلاثاء، خلال زيارة إلى أرمينيا، حيث ينحدر أسلافها: "الفتاة مذهلة وجسورة ولديها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس، نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

وقالت كارداشيان التي كانت تحضر المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في يريفان عاصمة أرمينيا "تغير المناخ مشكلة خطيرة".

وأبدت أيضا رغبتها في التحدث مع والدي ثونبرج وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "التحدث على منصة كبيرة يستجلب الكثير من الآراء والشخصيات المختلفة، فكيف يتعامل الأبوان مع الأمر؟".

وتضمن زيارة كارداشيان تعميد 3 من أطفالها الأربعة، الإثنين، في كاتدرائية إتشميادزن الرئيسية.