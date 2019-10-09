- 1/2
- 2/2
رويترزالأربعاء 2019/10/9 11:40 ص بتوقيت أبوظبي
كيم كارداشيان
امتدحت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أصغر ناشطة بيئية في العالم، جريتا ثونبرج، ووصفتها بأنها "شجاعة ومذهلة"، وقالت إنها تشاركها مخاوفها بشأن تغير المناخ.
وقالت كارداشيان إنها ترغب في تناول العشاء مع ثونبرج التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنهم سرقوا طفولتها.
وأضافت كارداشيان، الثلاثاء، خلال زيارة إلى أرمينيا، حيث ينحدر أسلافها: "الفتاة مذهلة وجسورة ولديها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس، نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".
وقالت كارداشيان التي كانت تحضر المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في يريفان عاصمة أرمينيا "تغير المناخ مشكلة خطيرة".
وأبدت أيضا رغبتها في التحدث مع والدي ثونبرج وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "التحدث على منصة كبيرة يستجلب الكثير من الآراء والشخصيات المختلفة، فكيف يتعامل الأبوان مع الأمر؟".
وتضمن زيارة كارداشيان تعميد 3 من أطفالها الأربعة، الإثنين، في كاتدرائية إتشميادزن الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تتضامن مع أصغر ناشطة بيئية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.