القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت قومية "الأورومو" كبرى القبائل الإثيوبية السبت بمهرجان "إريتشا" (يوم الشكر)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
تواصل قومية الأورومو الاحتفال بـ"مهرجان أريتشا"، يوم الأحد في الأسبوع الأول من أكتوبر من كل عام، في (بحيرة هورسيدي) بمدينة بيشفتو، على مبعدة 48 كيلومترا عن أديس أبابا وهو بمثابة "عيد للشكر" على موسم الأمطار في البلاد.
يأتي احتفال "إريتشا" لأول مرة هذا العام في أديس أبابا بعد 150 عاما من الانقطاع منذ عهد الإمبراطور "منليك الثاني" (1889-1913) حيث يتهمه الأورومو بأنه من منع احتفالات "إريتشا" في أديس أبابا بعد جعلها عاصمة للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 150 عاما.. الأورومو يحتفلون بمهرجان "إريتشا" في أديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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