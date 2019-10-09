سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/9 11:37 ص بتوقيت أبوظبي
ارتفاع طفيف للدولار أمام الجنيه المصري
ارتفع سعر الدولار في مصر بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في التعاملات الصباحية لدى البنوك وشركات الصرافة وبلغ متوسط السعر 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.
واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والأهلي اليوناني والمصرف المتحد.
وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، استقر أيضا سعر الدولار عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي.
وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك عودة والبركة وقناة السويس وكريدي إجريكول.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، تراجع سعر اليورو ليصل إلى 17.77 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، كما هبط سعر الإسترليني بنحو 10 قروش عن سعر أمس الثلاثاء مسجلا 19.81 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وأيضا استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 53.13 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.
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