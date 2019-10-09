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فيديو.. حملة في البرلمان الفرنسي لمقاطعة مونديال قطر بعد فضيحة ألعاب القوى
قالوا: إن الدوحة تفتقر تمامًا للمعايير الأخلاقية والاحترافية لتنظيم بطولات رياضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أطلق النائب الفرنسي ريجيس جوانكو حملة لمقاطعة مونديال قطر 2020، وذلك عقب الفضيحة التي أظهرتها قطر عندما استضافت بطولة العالم لألعاب القوى هذه الفترة، فقد اعتبر النائب الفرنسي أن الدوحة تفتقر تمامًا للمعايير الأخلاقية والاحترافية لتنظيم بطولات رياضية عالمية مثل بطولة العالم.
وقال جوانكو في معرض حديثه على قطر: “أنا حزين على ما حدث في بطولة ألعاب القوى في الدوحة، ومستنكر منح قطر حق استضافة مونديال كأس العالم 2022”.
كما ألمح جوانكو إلى أن قطر حصلت على استضافة مونديال كأس العالم عن طريق الرشاوى والفساد المالي، مقابل المخاطرة بصحة اللاعبين المشاركين في المونديال.
كما حذر جوانكو من تكرار كارثة ألعاب القوى في كرة القدم في مونديال كأس العالم 2022.
وفي السياق نفسه، أشار النائب الفرنسي إلى أن قرابة 40% من المشاركين في بطولة ألعاب القوى في الدوحة قد انسحبوا خوفًا على صحتهم وفقًا لبيانات النائب، هربًا من الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة والرطوبة التي وصلت إلى 75%.
وتابع النائب، أن استضافة قطر لمونديال 2022 أمر له بالغ الأثر على البيئة والتغيرات المناخية؛ لأنها تحتاج إلى طاقة كبيرة من أجل تبريد الملاعب، كما تطرق النائب إلى ظروف العمالة في قطر، مشيرًا إلى أن العديد من العمال يموتون جراء الحرارة الشديدة.
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