فيديو مذهل.. ظاهرة جوية نادرة في سماء جازان

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - جازان

أظهر مقطع فيديو متداول ظاهرة نادرة الحدوث في سماء جازان، اليوم الأربعاء، فيما وصفه البعض بأنه إعصار نادر الحدوث.

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وعلق عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على المقطع بقوله: ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم الأربعاء في جازان، حيث تشكل إعصار قمعي (تورنادو) توأم عملاقين.

وأضاف المسند: “ومن أجل أن تتشكل تتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان المنطقة الأكثر حظًّا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال … هذا والله أعلم”.