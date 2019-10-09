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فيديو مذهل.. ظاهرة جوية نادرة في سماء جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
أظهر مقطع فيديو متداول ظاهرة نادرة الحدوث في سماء جازان، اليوم الأربعاء، فيما وصفه البعض بأنه إعصار نادر الحدوث.
وعلق عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على المقطع بقوله: ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم الأربعاء في جازان، حيث تشكل إعصار قمعي (تورنادو) توأم عملاقين.
وأضاف المسند: “ومن أجل أن تتشكل تتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان المنطقة الأكثر حظًّا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال … هذا والله أعلم”.
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